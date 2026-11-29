MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde körmen otu toplamak için girdiği ormanlık alanda kaybolan Ayşe K. (78), ekiplerin ve mahalle sakinlerinin 6 saat süren çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yörede 'körmen' olarak bilinen yenilebilir otu toplamak üzere ormanlık alana giren Ayşe K.’den bir süre sonra haber alınamadı. Durumu fark eden oğlunun ihbarı üzerine bölgeye Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı, AFAD, SAR (Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği) ve Bodrum Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

DRON DESTEKLİ ARAMA YAPILDI

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AFAD ekiplerinin dron ile havadan destek verdiği çalışmalara, arama kurtarma köpekleri de katıldı. Ekiplerle birlikte Çamlık ve Kumköy mahalle muhtarları ve sakinleri de geniş bir alana yayılarak arama çalışmalarına destek oldu. 6 saat süren çalışmalar sonucunda Ayşe K. ormanlık bulundu.

TOPLADIĞI OTLARI YANINDAN AYIRMADI

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun iyi olduğu belirlenen Ayşe K., kontrol amaçlı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe K.'nin ormanlık alanda poşet içerisinde topladığı yenilebilir otları bulunana kadar yanından ayırmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ile arama kurtarma ekipleri arasında yaşanan sıcak diyalogların ardından, kadının topladığı otların bulunduğu poşet de sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayşe K.’nin sağ olarak bulunması ailesi, ekipleri ve mahalle sakinlerini sevindirdi.