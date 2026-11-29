Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir markete ait araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 29.11.2026 - 22:49 Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir markete ait araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir markete ait aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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