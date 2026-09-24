Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 24.09.2026 - 21:36 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu yangında gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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