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        Bodrum'da yola dökülen motor yağı nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Bodrum'da yola dökülen motor yağı nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Bulvarı'nda Nuri Ali Koç yönetimindeki 48 AKB 776 plakalı cip, yolda bulunan otomobil lastiğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle cipin yağ karteri delindi ve yola motor yağı döküldü. Bu sırada yoldan geçen 48 CAE 19 plakalı motosiklet, yağ nedeniyle kayarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Cip sürücüsü Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yoldaki lastiği son anda fark ettiğini ve çarpmaktan kaçınamadığını belirterek, aracının karterinin delinmesi sonucu yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrildiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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