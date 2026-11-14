Bodrum'da yola dökülen motor yağı nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Cip sürücüsü Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yoldaki lastiği son anda fark ettiğini ve çarpmaktan kaçınamadığını belirterek, aracının karterinin delinmesi sonucu yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrildiğini söyledi.

Çarpmanın etkisiyle cipin yağ karteri delindi ve yola motor yağı döküldü. Bu sırada yoldan geçen 48 CAE 19 plakalı motosiklet, yağ nedeniyle kayarak devrildi.

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