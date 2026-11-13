56 yıl önce evladını şehit veren anne Aydın hayatını kaybetti Şehit annesi oğlunun acısını 56 yıl yüreğinde taşıdı

Yazı Mahallesi’nde ikamet eden Nuriye Aydın’ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. 7 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul’da meydana gelen gemi kazasında şehit olan Deniz Er Şakir Rasim Aydın’ın annesi olan Aydın, oğlunun acısını yıllarca yüreğinde taşıdı. Merhume Nuriye Aydın’ın cenazesi, 14 Kasım Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Belen Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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