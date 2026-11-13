GEKA, 'Güney Ege Zeytin Rotası'nı tanıttı 3 Bin yıllık zeytin ağacında hasat heyecanı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Aydın ve Muğla’nın binlerce yıllık zeytin kültürünü turizmle buluşturmayı hedefleyen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen ‘Güney Ege Zeytin Rotası’ projesi kapsamında 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Milas’ın Kazıklı Mahallesi’nde düzenlenen programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve turizm acentası yetkilileri katıldı. Yaklaşık 3 bin yıllık zeytin ağacının hikâyesinin anlatılmasıyla başlayan program, zeytin hasadıyla devam etti. Katılımcılar, daha sonra Ata Ağaç Bilim ve ArGe Merkezi’nde zeytinlerin modern tesislerde zeytinyağına dönüştürülme sürecini inceledi. Güney Ege Zeytin Rotası projesiyle zeytin kültürünün gastronomi, doğa ve deneyim turizmiyle buluşturulması, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

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"Turizmi çeşitlendirmeliyiz"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, zeytin kültürünün gastronomi ve turizm değerleriyle bütünleştirilmesinin bölge ekonomisi ve yerel üreticiler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Muğla Valisi Akbıyık, turizmin çeşitlendirilmesi anlamında ‘Güney Ege Zeytin Rotası’ projesini önemsediklerini belirterek, "Muğla olarak lokomotiv sektörümüz turizm. Dünyanın en güzel denizi, en güzel kumu, en güzel güneşi Muğla'da. Tabii bunu da zenginleştirmek gerekiyor. Sıcak para, Muğla ekonomisi için de, Türkiye ekonomisi içinde turizm geliri çok kıymetli. Bizim hedeflerimizden birisi Muğla'da Valilik olarak buradaki tüm paydaşlarla, sektörlerle beraber turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bunu da yazın 4 ayından diğer aylara yaymamız gerekiyor. Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu projede onlardan birisi. Zeytin rotası. Yani artık turizmi çeşitlendirirken kültürü unutmayalım. Muğla’ya yılda 3,5 milyon turist geliyor. Cumhurbaşkanlığının ‘Geleceğe Miras’ projesi çerçevesinde çalışmalarımız var. Dolayısıyla gastronomi turizmini önemli. Argro turizmi o anlamda değerlendirebiliriz belki bu rotayı. Yani artık turistler klasik turizmin dışına çıkmak istiyorlar. Bunun için de daha doğal olarak, daha organik olarak daha tarihi olanı sunmak istiyoruz. Bizim de bu çalışmalar, zeytin rotası gibi, kanuni yolu gibi ya da bizim ekolojik turizm gibi birçok alanda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Aydın ve Muğla ilimizde gerçekleştirilen Güney Ege Kalkınma Ajansımız tarafından ‘Zeytin Rotası’ çok önemli. Hem ekonomik değer olarak zeytinimizin, zeytinyağımızın tanıtımı sunumu ki, Dünyanın en güzel zeytinyağı Milas'ta. Hatta oradaki ata ağaçlarımız var. 3 bin, 3 bin 200 yıllık zeytin ağacımız var ve bundan daha yaşlıları var. Güney Ege Kalkınma Ajansımız, kalkınmayı yaygınlaştırma anlamında örnek projeleriyle gerçekten bu sürece önemli ivme oluşturuyor, katkı yapıyor" dedi.

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"Aydın ve Muğla'nın kültür ve doğal zenginliklerini harekete geçirmek istiyoruz"

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, GEKA olarak Aydın ve Muğla’daki bu potansiyeli harekete geçirmek istediklerini belirterek, "Bugün bu toprakların binlerce yıllık zeytin kültürünü turizmle buluşturmak üreticilerimize yeni ekonomik kapılar aralamak ve bölgemizi sürdürülebilir bir cazibe merkezine dönüştürmek için bir aradayız. Zeytin bu coğrafya için bir tarım ürünü, yöresel bir değer olmanın ötesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bilginin, emeğin ve köklü bir aidiyetin simgesidir Aydın ve Muğla kıyı turizmindeki liderliğini içerideki kültürel ve doğal zenginliklerle taçlandırma potansiyeline sahip. Amacımız bu potansiyeli harekete geçirmek, turizmi sıkışmış olduğu kısa yaz sezonunun dışındaki aylara yaymak ve sağlanan katma değeri doğrudan yerel üreticiyle ve işletmelerle paylaşmaktır Zeytin rotalarını ve vizyonunu tasarladık. Bu ziyaretçinin asırlık anıt ağaçlar arasında yürümesini antik kentleri keşfetmesini hasada bizzat katılmasını ve zeytinyağının hikayesini yerinde deneyimlemesini hedefliyoruz. Bu deneyim yolculuğunda bölgeyi yalnızca turistik bir rota olmaktan çıkarıp yaşayan bir kültürel mirasa dönüştürüyoruz. Bizim için bir rotanın başarısı kırsal kalkınmaya, yerel ekonomiye ve yerel üreticilere sağladığı kalıcı katkıyla ölçülür. Bir kooperatifin ürününü küresel pazarda buluşturması, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve turizm hareketliliğinin köylere kadar yayılması en büyük önceliğimizdir Bugün aramızda birçok seyahat acentesi ve turizm profesyonelleri var. Tanıtıma bağlantılı bu tanıtım gezisinde turizm profesyonellerinin bu rotaları kendi programına dahil etmelerini ve bölgeyi yakından deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Bu değerli mirasın sürdürülebilirliği kamu kurumlarımız, yerel yöneticilerimiz, turizm sektörümüz ve üreticilerimizin ortak akıl ve güç birliğine dayanmaktadır. Ajans olarak bu ekosistemi desteklemeye ve bölgemize kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz Projemizle ilgili katkıları nedeniyle başta Valilerimize katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zeytin ağacının kökleriyle geçmişi, dallarıyla geleceğe uzanan bu güçlü mirasının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.