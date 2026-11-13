Menteşe'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Boztepe için bugün doğup büyüdüğü köyde cenaze töreni düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Boztepe'nin cenazesi, Köy Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Boztepe, köy mezarlığında toprağa verildi.

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