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        Menteşe'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe, memleketi Dağpınar Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Menteşe'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe, memleketi Dağpınar Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Serkan Boztepe'nin üzerine ağaç kesimi sırasında çam ağacı devrildi. Boztepe, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Boztepe için bugün doğup büyüdüğü köyde cenaze töreni düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Boztepe'nin cenazesi, Köy Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Boztepe, köy mezarlığında toprağa verildi.

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        Cenaze törenine Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, sevenleri ve ailesi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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