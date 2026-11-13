Başkan Ünlü: "İklim mücadelesinde yerel yönetimler karar masasında olmalı"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen uluslararası üst düzey toplantıya katılarak yerel yönetimlerin iklim politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştiriliyor. Konferans kapsamında COP31 Mavi Bölge’de düzenlenen "Seviyeler Arasında Bağlantı Kurmak, İklim Eylemini Hayata Geçirmek" başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

REKLAM

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) öncülüğünde; Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (ICLEI), Yerel Yönetimler ve Belediye Makamları Seçmen Grubu (LGMA) ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi iş birliğiyle düzenlenen toplantıda ulusal iklim müzakerecileri, belediye başkanları, uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi. Görüşmelerde küresel iklim politikalarının yerel ihtiyaçlarla buluşturulması, merkezi ve yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve belediyelerin iklim finansmanına erişiminin kolaylaştırılması ele alındı.

Toplantının Marmaris açısından önemli başlıklarından birini, iklim değişikliğinin kıyı kentleri üzerindeki etkileri ve kentlerin bu etkilere karşı dayanıklılığının artırılması oluşturdu. 2021 ve 2022 yıllarında büyük orman yangınları yaşayan Marmaris’in; orman ekosistemlerinin iyileştirilmesi, denizel biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir turizm ve mevsimsel nüfus artışının altyapı üzerindeki etkileri gibi önemli konularla mücadele ettiği vurgulandı.

REKLAM

Bu kapsamda Marmaris Belediyesi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla desteklenen SEAMAR Marmaris'te Deniz Ekosistemlerinin İyileştirilmesi ve İklim Direncinin Artırılması Projesi de kentin iklim mücadelesindeki önemli çalışmalarından biri olarak öne çıktı. COP31 kapsamındaki toplantıda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, proje ile orman yangınlarının ardından yağışlarla denize taşınan alüvyonların oluşturduğu baskının azaltılması, deniz ekosistemlerinin iyileştirilmesi, kıyı dayanıklılığının artırılması ve balıkçılardan turizmcilere kadar yerel paydaşların iklim değişikliğine uyum süreçlerine katılımının güçlendirilmesi hedeflediklerini anlattı.

REKLAM

İklim krizinin etkilerinin doğrudan kentlerde hissedildiğini belirterek yerel yönetimlerin hem karar alma süreçlerinde hem de uygulamada etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ünlü, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi küresel bir sorun olabilir ama sonuçlarını doğrudan kentlerimizde, doğamızda ve günlük yaşamımızda hissediyoruz. Marmaris'te yaşadığımız orman yangınları, kıyı ve deniz ekosistemlerimiz üzerindeki baskılar, iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar acil olduğunu bize gösterdi. Bu nedenle belediyeler yalnızca alınan kararların uygulayıcısı olmamalı; kararların oluşturulduğu masalarda da söz sahibi olmalı. Yerel yönetimlerin bilgi birikimi, deneyimi ve ihtiyaçları uluslararası politikalara yansıtılmalı, sorumluluklarımızla orantılı finansman imkanları sağlanmalı. COP31 diyalog, uzlaşı ve aksiyon kavramları üzerine kurulmuş. Bu üç kavramı sahada birebir yaşayan kişiler olarak farklı yaşıyoruz. İklim krizine ilk müdahale eden ekip de biziz, felaketlerde ilk aranan kişiler de. Yangın çıktığında, sel geldiğinde, deprem olduğunda vatandaşın ilk çağrısı hep bizi oluyor. Bu yüzden hem afete önceden hazırlanmak için tedbir almamız hem de afetten sonra hızla toparlanmamız gerekiyor.

REKLAM

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Marmaris'te büyük bir yangın oldu. Bundan sonra gelişen doğa olaylarıyla ilgili, alüvyonların yağmurlarla birlikte denize karışması, denizin dolması, deniz dibi bitki örtüsünün yok olmaya başlamasıyla ilgili bir proje yazdık. SEAMAR projesiyle AB'den fon da aldık. Yani aslında biz bu proaktif kısmı gerçekleştiriyoruz. Uygulayıcılar olarak yerel yönetimler de sahada olmalıdır. Diyalog masada başlar, uzlaşı sahada büyür ama aksiyon her zaman sahada büyür"

Başkan Ünlü, Marmaris Belediyesi olarak uluslararası iklim ağları ve Avrupa Birliği projeleri aracılığıyla iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir turizm ve doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yerel yönetimlerin bilgi ve deneyimlerinin küresel iklim politikalarına yansıtılmasının önemine dikkat çeken Ünlü, daha dirençli ve sürdürülebilir kentler oluşturmak için uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.