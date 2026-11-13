Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda nefes kesen harekat

Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde iki ayrı askeri senaryo başarıyla icra edildi. Marmaris Aksaz Deniz Üssü açıklarında SAT timlerinin katılımıyla temsili düşman kontrolündeki ada ele geçirilirken, ikinci senaryoda düşman denizaltısı etkisiz hale getirildi. Tatbikatı takip eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan ve ötesinde her türlü deniz harekatını gerçekleştirebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu vurguladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üssü açıklarında gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'nde denizaltı, su üstü ve hava unsurlarının katılımıyla iki ayrı harekat senaryosu uygulandı.

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SAT timleri denizaltıdan çıkarak adaya operasyon düzenledi

Tatbikatın ilk senaryosunda, dalış halindeki TCG Muratreis denizaltısından su yüzüne çıkılmadan SAT timlerinin intikali gerçekleştirildi. Denizaltıdan ayrılan timler, paraşüt unsurlarının da desteğiyle temsili düşman kuvvetlerinin konuşlandığı adaya yönelik harekat düzenledi. Hava ve deniz unsurlarının koordineli şekilde görev aldığı senaryoda, hedef bölgeye yapılan müdahalenin ardından ada kontrol altına alındı.

Düşman denizaltısı etkisiz hale getirildi

Tatbikatın ikinci senaryosunda ise temsili düşman denizaltısının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik denizaltı savunma harbi harekatı icra edildi. Senaryo kapsamında düşman denizaltısında yaralandığı varsayılan bir askerin helikopterle sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Yaralı personelin sağlık müdahalesi için karaya ulaştırılmasıyla ikinci senaryo da başarıyla tamamlandı.

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8 Denizaltı, 20 su üstü unsuru ve 10 hava aracı görev alıyor

Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, yabancı askeri gözlemciler ve davetlilerle birlikte TCG Salih Reis firkateyninden takip etti. Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu, Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan unsurları da görev alıyor. Toplam 8 denizaltı, 20 su üstü unsuru, 10 hava unsuru ve yaklaşık 4 bin 500 personelin katıldığı tatbikatı, 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 ülkeden yabancı askeri ataşeler takip ediyor.

Oramiral Tatlıoğlu: "Mavi vatan ve ötesinde her türlü harekatı yapabilecek güçteyiz"

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Tatbikat kapsamında TCG Salih Reis firkateyninde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, sözlerine Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört askere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Türkiye'nin denizlerde güçlü ve caydırıcı bir kuvvete sahip olmasının stratejik önemine dikkat çeken Tatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili coğrafi konumu, sahip olduğu deniz yetki alanları ve deniz ulaştırma hatlarının stratejik önemi nedeniyle güçlü, etkin ve caydırıcı bir deniz kuvvetlerine sahip olmak zorundadır. Türkler denizci bir millettir. Bu yıl kuruluşunun 945'inci yıl dönümünü kutladığımız Türk Deniz Kuvvetleri de çok güçlü bir deniz kuvvetidir. Mavi Vatan ve ötesinde her türlü deniz harekatını yapabilecek güçte, yetenekte ve kararlılıktadır"

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Muratreis denizaltısı bu ay hizmete alınacak

Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı gücüne ilişkin bilgiler de paylaşan Oramiral Tatlıoğlu, envanterde ikisi eğitim denizaltısı olmak üzere 14 denizaltı bulunduğunu belirtti. Reis sınıfı Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli denizaltıların üçüncüsü olan Muratreis 'in Kasım ayı içerisinde hizmete alınacağını açıklayan Tatlıoğlu, aynı sınıftaki diğer üç denizaltının inşasının sürdüğünü ifade etti. Tamamen milli tasarıma sahip MİLDEN projesi kapsamında ilk etapta altı denizaltı inşa edilmesinin planlandığını belirten Tatlıoğlu, ilk milli denizaltı Atılay'ın yapım çalışmalarının Gölcük Tersanesi'nde devam ettiğini söyledi.

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İnsansız sistemler denizaltı harbinde kullanılıyor

Tatlıoğlu, modern deniz savaşlarında insansız sistemlerin öneminin giderek arttığını belirterek Bayraktar TB3 ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbindeki kabiliyetlerinin tatbikatta denendiğini kaydetti. İnsansız hava araçlarından sonoboy (denizaltı tespit şamandırası) bırakılması ve akustik sinyal işleme kabiliyetlerinin geliştirildiğini aktaran Tatlıoğlu, İHA ve denizaltı müşterek harekatının da icra edildiğini söyledi.

Milli ağır torpido AKYA, denizaltıdan atılan ATMACA güdümlü mermisi ve MALAMAN milli mayınının envantere kazandırılması çalışmalarına devam edildiğini belirten Tatlıoğlu, ORKA hafif torpidosunun gelecekte insansız hava araçlarından da kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Tatbikat katılımcıları tören geçişi yaptı

Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, katılım sağlayan hava ve deniz unsurlarının katılımıyla görkemli bir tören geçişi ile tamamlandı. Tören geçişi esnasında Oramiral Tatlıoğlu telsizden unsurlara seslenerek yaklaşık 4 bin 500 personeli tebrik edip "pruvanız neta rotanız daim olsun" dedi.

Tatbikat 20 Kasım'da sona erecek

Denizaltı savunma harbi ve denizaltı harbi alanında müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı, 20 Kasım'a kadar Doğu Akdeniz'de devam edecek.

Tatbikatla Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülke unsurları arasındaki koordinasyonun, birlikte çalışabilirliğin ve harekat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.