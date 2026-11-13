Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 625 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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