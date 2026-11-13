Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 625 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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