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        Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 625 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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