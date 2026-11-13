Kilometreleri düşürülen araç operasyonunda 3 tutuklama

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, emniyet hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan kamu araçlarını satın aldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda 52 aracın satın alındığı, bunlardan 28'inin satışının gerçekleştirildiği tespit edildi. Satışı yapılan araçlardan 5'inin, üçüncü şahısların kullanımındayken yapılan kontrollerinde kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin arasında düşürüldüğü ortaya çıktı. Diğer araçların ise farklı illere satıldığı, bir kısmının da satış için bekletildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde polis tarafından 11 Kasım günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol ile serbest bırakıldı.