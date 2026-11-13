Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın HC Byala takımını 38-21 mağlup etti.
Giriş: 13.11.2026 - 18:37 Güncelleme:
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın HC Byala takımını 38-21 mağlup etti.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Yalıkavakspor 20-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine üstünlük sağlayan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 38-21 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım Pazar yine Bodrum'da oynanacak.
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