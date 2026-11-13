Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla EAH'ta dev tümör başarıyla çıkarıldı

        Muğla EAH'ta dev tümör başarıyla çıkarıldı

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 30x20 santimetre büyüklüğündeki göğüs duvarı tümörü, farklı branşlardan hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ileri düzey cerrahi operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrası tedavi süreci tamamlanan hasta taburcu edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Muğla EAH'ta dev tümör başarıyla çıkarıldı

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 30x20 santimetre büyüklüğündeki göğüs duvarı tümörü, farklı branşlardan hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ileri düzey cerrahi operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrası tedavi süreci tamamlanan hasta taburcu edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tümörlü dokularla birlikte göğüs duvarının tamamını kapsayan cerrahi rezeksiyon uygulandı. Tümörün çıkarılmasının ardından oluşan geniş doku kaybı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Genel Cerrahi ekipleri tarafından kasderi flebi kullanılarak onarıldı. Böylece göğüs ve karın duvarının rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde Prof. Dr. Arife Zeybek öncülüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Huriye Gülistan Bozdağ ve Dr. Öğretim Üyesi Nur Dilvin Özkan Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyona Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ekibi de katıldı. Farklı branşların koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hasta, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Acar, operasyonda görev alan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        GEKA, 'Güney Ege Zeytin Rotası'nı tanıttı 3 Bin yıllık zeytin ağacında hasa...
        GEKA, 'Güney Ege Zeytin Rotası'nı tanıttı 3 Bin yıllık zeytin ağacında hasa...
        Menteşe'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
        Menteşe'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Kilometreleri düşürülen araç operasyonunda 3 tutuklama
        Kilometreleri düşürülen araç operasyonunda 3 tutuklama
        Marmaris Uzunyalı Sahili'nde sezon sonu temizliği
        Marmaris Uzunyalı Sahili'nde sezon sonu temizliği
        Muğla'da araçların kilometrelerini düşürerek sattıkları iddia edilen 3 şüph...
        Muğla'da araçların kilometrelerini düşürerek sattıkları iddia edilen 3 şüph...