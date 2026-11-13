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        Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de destek verdiği operasyonda, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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