Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de destek verdiği operasyonda, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

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