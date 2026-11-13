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        Muğla'da göğüs duvarı tümörü ameliyatla alındı

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 30x20 santimetre boyutlarındaki göğüs duvarı tümörü, farklı branşlardan hekimlerin katıldığı operasyonla başarıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Muğla'da göğüs duvarı tümörü ameliyatla alındı

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 30x20 santimetre boyutlarındaki göğüs duvarı tümörü, farklı branşlardan hekimlerin katıldığı operasyonla başarıyla çıkarıldı.

        Hastanenin Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tümörlü dokuların çıkarılmasının ardından tam kat göğüs duvarı rezeksiyonu yapıldı.

        Ameliyat sonrası oluşan geniş doku kaybı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Genel Cerrahi ekiplerinin ortak çalışmasıyla kas-deri flebi kullanılarak onarıldı. Böylece göğüs ve karın duvarının rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Arife Zeybek'in öncülüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Huriye Gülistan Bozdağ ve Dr. Öğr. Üyesi Dilvin Koyuncuoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyona Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ekibi de katkı sağladı.

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        Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından tedavi süreci sona eren hasta taburcu edildi.

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, operasyonda görev alan hekim ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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