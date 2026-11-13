Marmaris'te ruhsatsız silah operasyonu

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız tabanca temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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