CHP Sözcüsü Sarı, Milas Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tutuklanan Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılacak Milas Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili, "Halkın iradesi CHP'den yana tecelli etmişken bu iradeye sahip çıkmak ve yeniden bu emaneti CHP'lilere vermek amacıyla burada bulunuyoruz." dedi.

Sarı, CHP Milas İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Milas Belediyesinde yarın gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesi ilçe örgütü ve parti üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

İlçeyle geçmişten bu yana güçlü ilişkilerinin bulunduğunu belirten Sarı, ancak bu kez Belediye Başkanı Topuz'un 20 Ekim'den bu yana tutuklu olması nedeniyle ziyarette bulunduklarını kaydetti.

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Fevzi Topuz'un kısa süre içinde yeniden aralarında olacağına inandıklarını dile getiren Sarı, "O emaneti emin ellere teslim etmek üzere, CHP tarafından seçilmiş bir belediye başkanının yani halkın iradesi CHP'den yana tecelli etmişken bu iradeye sahip çıkmak ve yeniden bu emaneti CHP'lilere vermek amacıyla burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Dosyadaki gizlilik kararına dikkati çeken Sarı, bugüne kadarki adli süreçler incelendiğinde belediye başkanının tutuklu kalmasını gerektirecek somut bir maddi delil bulunmadığını iddia etti.

Belediye başkan vekilliği seçiminin olgunluk ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini belirten Sarı, tüm Milaslıları yarın saat 14.00'te belediye önünde toplanmaya davet etti.