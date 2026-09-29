GÜNCELLEME - Muğla'da darbedilen aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K, tedaviye alındı.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu saldırıyı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
F.K'nin 2 şüpheliden de şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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