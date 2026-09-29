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        GÜNCELLEME - Muğla'da darbedilen aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'da darbedilen aile hekimi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde mesai çıkışında saldırıya uğrayan aile hekimi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K, tedaviye alındı.

        Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu saldırıyı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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        Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        F.K'nin 2 şüpheliden de şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce de olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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