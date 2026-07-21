Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 220 turist geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 4 bin 220 turist getirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 4 bin 220 turist getirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen, 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide 4 bin 220 yolcu ile bin 220 personelin bulunduğu bildirildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.
Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.
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