Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bölgede kara yolları ile tarım arazileri suyun altında kaldı.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım alanları su altında kaldı.

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