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        Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

        Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım alanları su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Muğla'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

        Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım alanları su altında kaldı.

        Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Ula ilçesinin Sakar Geçidi mevkisinde yoğun sis oluştu. Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

        Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bölgede kara yolları ile tarım arazileri suyun altında kaldı.

        Yağışların bölgede etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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