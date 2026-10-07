Muğla'da suç örgütlerine yönelik geçen ay yapılan operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı
Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla ve ilçelerinde suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 ulusal ve 1 bölgesel suç örgütü çökertildi, 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı.
Operasyonlarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 603 tabanca fişeği ve 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.
Emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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