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        Muğla'da suç örgütlerine yönelik geçen ay yapılan operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Muğla'da suç örgütlerine yönelik geçen ay yapılan operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla ve ilçelerinde suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 ulusal ve 1 bölgesel suç örgütü çökertildi, 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı.

        Operasyonlarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 603 tabanca fişeği ve 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

        Emniyet ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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