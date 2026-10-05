Seydikemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

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