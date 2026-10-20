Bodrum'da okul servisi alev alev yandı

Yangın, Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda meydana geldi. Fiat Ducato marka okul servisinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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