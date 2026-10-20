Bodrum'a Athena kruvaziyeriyle 46 turist geldi

Bodrum Limanı’na gece saat 00.10’da Kos Limanı’ndan gelen 59 metre uzunluğundaki Athena isimli gemide 46 yolcu ve 21 personelin bulunduğu belirtildi. Yolcuların ağırlıklı olarak Amerikalı olduğu öğrenildi. Bodrum’da gün boyunca kalacak olan kruvaziyerin saat 22.30’da Rodos Limanı’na hareket etmesi planlanıyor. Geminin gelişiyle birlikte Bodrum Limanı’nda hareketlilik yaşandı.

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