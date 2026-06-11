Türkiye şampiyonu jimnastikçilerden Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.



Şampiyonluk kupasıyla birlikte gerçekleşen ziyarete, takım sporcuları Beren Ketenci, Mira Bakioğlu, Safiye Akgül ve Zeynep Yade Cengiz'in yanı sıra Okul Müdürü Hayrettin Gürsoy ile antrenörler Ebru Keşkek ve Mert Keşkek katıldı.



Sporcuları ve teknik ekibi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kaymakam Kaya, genç sporcuların Marmaris'i gururlandırdığını ifade etti.



Öğrencilerle bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Kaya, başarılarının devamını dileyerek şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.

