Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Türkiye şampiyonu jimnastikçilerden Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

        Türkiye şampiyonu jimnastikçilerden Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

        Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Türkiye şampiyonu jimnastikçilerden Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

        Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Şampiyonluk kupasıyla birlikte gerçekleşen ziyarete, takım sporcuları Beren Ketenci, Mira Bakioğlu, Safiye Akgül ve Zeynep Yade Cengiz'in yanı sıra Okul Müdürü Hayrettin Gürsoy ile antrenörler Ebru Keşkek ve Mert Keşkek katıldı.

        Sporcuları ve teknik ekibi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Kaymakam Kaya, genç sporcuların Marmaris'i gururlandırdığını ifade etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Kaya, başarılarının devamını dileyerek şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü mesajı
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü mesajı
        Menteşe'de yol ve altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor
        Menteşe'de yol ve altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor
        Başkan Aras sektör temsilcileriyle bir araya geldi
        Başkan Aras sektör temsilcileriyle bir araya geldi
        Bodrum koylarında yat kuşatması: Sezon açıldı, denizde yoğunluk başladı
        Bodrum koylarında yat kuşatması: Sezon açıldı, denizde yoğunluk başladı
        Muğla'nın minderdeki yıldızları şampiyon oldu
        Muğla'nın minderdeki yıldızları şampiyon oldu
        Marmaris'te sıcak havayla birlikte sahiller hareketlendi
        Marmaris'te sıcak havayla birlikte sahiller hareketlendi