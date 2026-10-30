Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşların taleplerini dinledi

Halk günü toplantılarının vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler üretmek amacıyla devam edeceğini belirten Koşansu'ya vatandaşlar teşekkür etti.

Vatandaşları tek tek dinleyen Koşansu, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

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