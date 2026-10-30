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        Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşların taleplerini dinledi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşların taleplerini dinledi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

        Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda ilçe sakinleri, istek, şikayet ve taleplerini doğrudan Kaymakam Koşansu'ya iletti.

        Vatandaşları tek tek dinleyen Koşansu, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

        Halk günü toplantılarının vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler üretmek amacıyla devam edeceğini belirten Koşansu'ya vatandaşlar teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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