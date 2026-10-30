Kaymakam Koşansu "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, geleneksel hale getirdiği "Halk Günü" toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakamlık makamında devlet ile vatandaş arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Halk Günü"ne katılan ilçe sakinleri; istek, şikâyet ve taleplerini doğrudan Kaymakam Koşansu'ya iletme fırsatı buldu. Toplantıda vatandaşları tek tek dinleyen ve sorunların çözümü için gerekli talimatları veren Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, halk günlerinin vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler üretmek adına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

REKLAM

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Kaymakam Koşansu'ya teşekkür ederek, "Kaymakamımız bizi makamında ağırlayarak taleplerimizi dinledi. Bizimle bir aile gibi ilgilenen ve her zaman yanımızda olan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.