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        Muş'ta kadınlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Muşlu kadınlara çocukların madde bağımlılığından korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Muş'ta kadınlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Muşlu kadınlara çocukların madde bağımlılığından korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Muş'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde, Yeşilay ve Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla Aile Destek Merkezi'nde eğitim programı düzenlendi. Programa katılan kadınlara bağımlılığın belirtileri, madde kullanımının erken dönemde nasıl fark edilebileceği ve bağımlılıkla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar anlatıldı.

        Programda konuşan AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanı Tuba Şener Boydak, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Tuğba Işık Erdem'in öncülüğünde, sağlık politikalarımızın hazırlamış olduğu bağımlılıkla mücadele programını Yeşilay ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütmekteyiz. Programımızın amacı kadınlarımızın ulaşılabilirliğini, kadınlarımızın bağımlılıkla nasıl mücadele edeceğini, önden neleri fark edebileceğini anlamalarıdır. Bir tane bile vatandaşımıza ulaşabiliyor olup bir tanesini bile kurtarabiliyor olmak bizim için çok kıymetli ve çok değerlidir Kadınlarımızın çocuklarının üzerinde ya da çevrelerinde görmüş olduğu insanların üzerinde maddenin etkilerini nasıl bilebilirler, bu maddeden nasıl kurtulabilirler, maddenin vermiş olduğu hasarlar bedende nelere yol açar? Bunları daha önceden bilip, bunlar için bir önden müdahale söz konusu mudur? Bu müdahaleyi nasıl yapabilirler? Amacımız kadınlarımız için bilgilendirmeyi yapmak. Çocuklarında ya da çevrelerinde görmüş oldukları maddenin oluşturduğu etkiler, işte göz bebeklerindeki büyüme, gözaltı morlukları gibi ya da bu maddeyi çocuklar nerelerde saklıyorlar, nerelerden temin ediyorlar. Bunları önden bilip inşallah bunlar için önlem alabiliyor olmalarını amaçlamaktayız. Şu anda hedefimiz Muş genelinde toplamda 9 bin kadınımıza ulaşabiliyor olmak" dedi.

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        Yeşilay Psikolojik Danışmanı Zeynep Ulaş, eğitimde bağımlılığın ne olduğu, bağımlılığa yol açan risk faktörleri ve çocuklarda bağımlılık belirtilerinin nasıl fark edilebileceği konularında kadınlara ve annelere bilgi vererek, "Bugün aile destek merkezimizde hanımlarımıza, annelerimize yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirdik. Bu eğitimde bağımlılık nedir, bağımlılığın risk faktörleri nelerdir, anneler, hanımlar çocuklarının bağımlı olduklarını nasıl anlayabilirler, bağımlılığı önlemek üzerine nasıl çalışmalar yapabiliriz ve bağımlı bir gencimizi nasıl doğru bir şekilde yönlendirebiliriz? Bunlar üzerine konuştuk. Muş ilimizde şu an Yeşilay olarak çalışmalarımız, köy okullarımızda, aile destek merkezlerimizde, alanda, sahada bütün çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimize, annelerimize bağımlılık kavramını, bağımlılığın zararlarını anlatıyoruz. Bağımlılıkta nasıl korunmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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        Eğitime katılan Hamdiye Subaşı ise, "Çocukları, çevremizi alışkanlıklardan korumak için bu tür faaliyetlere katıldık. Çok anlamlı ve güzel oldu bizim için. Bazı bilgileri pekiştirdik. Maddelerin ne yönde kullanıldığı, çocukların üzerinde nasıl bir etki yaptığını gördük" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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