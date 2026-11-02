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        Muşlu besicilerin sıcak bölgelere yolculuğu sürüyor

        Muş'ta havaların soğumasıyla besicilerin sürüleriyle sıcak bölgelere yolculuğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Muşlu besicilerin sıcak bölgelere yolculuğu sürüyor

        Muş'ta havaların soğumasıyla besicilerin sürüleriyle sıcak bölgelere yolculuğu devam ediyor.

        Kentteki dağ köylerinde yaşayan bazı besiciler, havanın soğumasıyla sürülerini Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'e götürüyor.

        Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ekindüzü köyünde yaşayan besici Erhan Güngör ve Alaniçi köyündeki Kerem Ağar da hazırlıklarını tamamlayıp sürüleriyle Diyarbakır ve Batman'a doğru yola koyuldu.

        Ağar, AA muhabirine, kentte yaz aylarında hayvanlarını yaylada otlattığını, havaların soğumasıyla sürüsünü Batman'a götürmek için yola çıktığını söyledi.

        Zorlu yolculuğun yaklaşık 2 hafta süreceğini belirten Ağar, "Sonbaharın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle kışlak yolculuğuna çıkıyoruz. Kışı geçirmek için hayvanlarımızı Batman'a götürüyoruz. Kiraladığımız yaylalarda yaklaşık 6,5 ay kaldıktan sonra Muş'a dönüş yapıyoruz. Bölgemizde kış şartları ağır geçiyor. Çok fazla kar yağıyor. Hayvanlarımızı korumak ve hayvancılığı sürdürebilmek için mevsimsel göç yapıyoruz." dedi.

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        Yolculuk süresinin hava şartlarına ve geçiş güzergahının durumuna göre değiştiğini ifade eden Ağar, şunları kaydetti:

        "Gündüzleri yolculuk yapıyoruz, geceleri dinleniyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 14 gün sürer. Göç sırasında hayvanların dinlenmesine de özen gösteriyoruz. Günlerce süren zorlu yolculuğumuzun ardından Batman'da kışı geçirmeyi, ilkbaharın gelmesiyle de yeniden Muş'un yaylalarına dönmeyi planlıyoruz. Bu işi sürdürebilmek için güçlükleri göze almak zorundayız. Hayvancılık tek geçim kaynağımız. Mesleğin zorluklarına rağmen yaşamlarımızı devam ettirmek için çaba gösteriyoruz."

        Güngör de hayvanlarını Diyarbakır'ın Hazro ilçesine götüreceğini dile getirerek, "Üçevler bölgesindeki vatandaşlar olarak geçimimizi sadece hayvancılıkla sağlıyoruz. Hayvancılıkla uğraşanların sigorta güvencesinin olması gerekiyor." diye konuştu.

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