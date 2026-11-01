Muş'ta tren otomobile çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, araçta mahsur kalan kişiyi kendi imkânlarıyla çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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