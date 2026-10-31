Muş'ta TEMA gönüllülerinden erozyonla mücadeleye dikkati çekmek için doğa yürüyüşü

TEMA Vakfı gönüllüleri, erozyonla mücadeleye ve çevre bilincinin artırılmasına dikkati çekmek amacıyla Muş'un Karlıdere köyünde 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Genç TEMA üyeleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, yürüyüş sırasında doğanın tadını çıkardı, gitar eşliğinde şarkılar söyledi.

Gönüllüler, güzergah boyunca ağaçlandırma yapılabilecek alanları inceleyerek erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkati çekti.

Muş Alparslan Üniversitesi Genç TEMA Başkanı Irmak Beyza Kaymaz, erozyonun doğa için önemli tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Erozyonun önüne geçmek için ağaçlandırmanın önemine işaret eden Kaymaz, şunları kaydetti:

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"Bu yürüyüşte sadece yürümekle kalmadık. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirdik, sohbet ettik, tanıştık. Doğanın içinde gitar çalıp birlikte şarkılar söyledik. Bugün burada toplanmamızın en önemli amacı, erozyonla mücadeleye dikkati çekmek. Erozyon yavaş yavaş, sessizce toprağımızı elimizin altından kayıp götürüyor. Genç TEMA olarak erozyonun önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarını artırmalı, ormanlık alanları korumalı ve eğitim faaliyetleriyle çiftçileri ve köy halkını erozyonla mücadele konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bugün yürüyüş rotamızda çevreyi keşfederek ağaçlandırma yapacağımız alanları kontrol ettik."

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TEMA Muş Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Kandemir de erozyonun önemli çevre sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Gençlerin doğaya, çevreye ve yaşadıkları dünyaya karşı duyarlılık göstermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Kandemir, "Erozyon, ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli çevre sorunlarından biri. Toprağın verimli üst tabakasının su ve rüzgar gibi doğal etkenlerle taşınması, tarımsal üretimden doğal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle toprağın korunması ve erozyonla mücadele konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması gerekiyor." dedi.