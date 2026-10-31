Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta TEMA gönüllülerinden erozyonla mücadeleye dikkati çekmek için doğa yürüyüşü

        Muş'ta TEMA gönüllülerinden erozyonla mücadeleye dikkati çekmek için doğa yürüyüşü

        TEMA Vakfı gönüllüleri, erozyonla mücadeleye ve çevre bilincinin artırılmasına dikkati çekmek amacıyla Muş'un Karlıdere köyünde 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Muş'ta TEMA gönüllülerinden erozyonla mücadeleye dikkati çekmek için doğa yürüyüşü

        TEMA Vakfı gönüllüleri, erozyonla mücadeleye ve çevre bilincinin artırılmasına dikkati çekmek amacıyla Muş'un Karlıdere köyünde 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Genç TEMA üyeleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, yürüyüş sırasında doğanın tadını çıkardı, gitar eşliğinde şarkılar söyledi.

        Gönüllüler, güzergah boyunca ağaçlandırma yapılabilecek alanları inceleyerek erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkati çekti.

        Muş Alparslan Üniversitesi Genç TEMA Başkanı Irmak Beyza Kaymaz, erozyonun doğa için önemli tehditlerden biri olduğunu söyledi.

        Erozyonun önüne geçmek için ağaçlandırmanın önemine işaret eden Kaymaz, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bu yürüyüşte sadece yürümekle kalmadık. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirdik, sohbet ettik, tanıştık. Doğanın içinde gitar çalıp birlikte şarkılar söyledik. Bugün burada toplanmamızın en önemli amacı, erozyonla mücadeleye dikkati çekmek. Erozyon yavaş yavaş, sessizce toprağımızı elimizin altından kayıp götürüyor. Genç TEMA olarak erozyonun önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarını artırmalı, ormanlık alanları korumalı ve eğitim faaliyetleriyle çiftçileri ve köy halkını erozyonla mücadele konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bugün yürüyüş rotamızda çevreyi keşfederek ağaçlandırma yapacağımız alanları kontrol ettik."

        REKLAM

        TEMA Muş Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Kandemir de erozyonun önemli çevre sorunlarından biri olduğunu belirtti.

        Gençlerin doğaya, çevreye ve yaşadıkları dünyaya karşı duyarlılık göstermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Kandemir, "Erozyon, ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli çevre sorunlarından biri. Toprağın verimli üst tabakasının su ve rüzgar gibi doğal etkenlerle taşınması, tarımsal üretimden doğal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle toprağın korunması ve erozyonla mücadele konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması gerekiyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Muş'ta yüksek kesimler beyaza büründü
        Muş'ta yüksek kesimler beyaza büründü
        Muş'a mevsimin ilk karı yağdı
        Muş'a mevsimin ilk karı yağdı
        Muş'ta kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçların sürücüleri kurtarıldı
        Muş'ta kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçların sürücüleri kurtarıldı
        Kaymakam Koşansu "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Kaymakam Koşansu "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Muş'ta kadınlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Muş'ta kadınlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşların taleplerini dinledi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşların taleplerini dinledi