Muş'ta kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçların sürücüleri kurtarıldı

MUŞ’un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.