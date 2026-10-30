Muş'ta kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçların sürücüleri kurtarıldı
MUŞ'un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
MUŞ’un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muş genelinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı’nın Üçevler köyü Çavuştepe mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. İhbar üzerine Muş İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolları yeniden ulaşıma açarak, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
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