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        Muş'ta kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçların sürücüleri kurtarıldı

        MUŞ'un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Muş'ta kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçların sürücüleri kurtarıldı

        MUŞ’un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Muş genelinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı’nın Üçevler köyü Çavuştepe mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. İhbar üzerine Muş İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolları yeniden ulaşıma açarak, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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