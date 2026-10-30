Muş'ta yüksek kesimler beyaza büründü
Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle 2 bin 550 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar yağdı.
Yağışın ardından dağlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.
10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı güzergahta ekiplerin çalışması sürüyor.
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