Muş'ta dolandırıcılıktan 3 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ilçede bilişim sistemleri üzerinden banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 28 Ekim'de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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