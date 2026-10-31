Muş'ta kepçe ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MuşBitlis kara yolunda kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza MuşBitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 49 AAR 953 plakalı otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.