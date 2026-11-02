Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" suçundan 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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