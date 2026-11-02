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        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" suçundan 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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