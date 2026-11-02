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        Muş'ta bağ evinde çıkan yangında prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi

        Muş'ta bir bağ evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 02:42 Güncelleme:
        Muş'ta bağ evinde çıkan yangında prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi

        Muş’ta bir bağ evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Edinilen bilgilere göre, S. M. ile Ş.M. arasında yaşanan tartışmanın ardından S.M., Ş.M’ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı. Daha sonra bağ evine giden şüpheli, burada yangın çıkmasına neden oldu. Mutfak tüpünün de patlamasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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