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        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Hasköy ilçesinde düzenlenen operasyonda "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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