Muş'ta 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Muş'ta 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Giriş: 05.06.2026 - 17:19 Güncelleme:
Muş'ta 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, kentte üç iş yerinde yapılan aramalarda 499 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bir şüpheliye adli işlem yapıldı.
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