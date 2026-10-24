Muş'ta 81 İlde 81 Aşevi Projesi kapsamında kermes düzenlendi

Türk Kızılay Muş Şubesi Kadın Kollarınca, "81 İlde 81 Aşevi Projesi"ne destek amacıyla kermes düzenlendi.

Türk Kızılayın "Sofralarda senin de tuzun olsun" sloganıyla Türkiye genelinde yürüttüğü proje kapsamında, İstasyon Caddesi'nde eski vali konağı önünde düzenlenen kermes, vatandaşlardan ilgi gördü.

Türk Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Taş, kampanyayla yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kermes için gönüllülerle yaklaşık 10 gün hazırlık yaptıklarını ifade eden Taş, kadınların hazırladığı yöresel yemeklerin ve çeşitli ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi.

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Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir ülke olduğuna dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Burada kermesimizin amacı, ihtiyaç duyulan her ilde aşevi bulunmasıdır. Türk Kızılay ailesi olarak başlattığımız 81 İlde 81 Aşevi Projesine Muş olarak biz de destek veriyoruz. Gönüllülerimizle birlikte hazırladığımız kermese halkımızın gösterdiği ilgiden dolayı minnettarız. Esnafımız ve vatandaşlarımız bizi geri çevirmedi, herkes imkanları ölçüsünde katkı sundu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."