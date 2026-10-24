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        Muş'ta bin 400 kilometre uzaktan robotik rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi

        Muş Devlet Hastanesinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) merkezinden uzaktan bağlantıyla robotik histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Muş'ta bin 400 kilometre uzaktan robotik rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi

        Muş Devlet Hastanesinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) merkezinden uzaktan bağlantıyla robotik histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı gerçekleştirildi.

        İstanbul ile Muş arasında yaklaşık bin 400 kilometrelik mesafeyi aşan operasyon, ileri tıbbi teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik önemli bir uygulama olarak öne çıktı. TÜSEB İDEA merkezinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derman Başaran, robotik cerrahi sistemine uzaktan bağlanarak operasyona katıldı. Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer ise ameliyatı hastanede yürüttü.

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        Uzaktan robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen uygulama, hekimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ileri tıbbi teknolojilerin sağlık hizmetlerine entegrasyonu açısından önem taşıdı. Farklı şehirlerdeki uzmanların iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonun, nitelikli sağlık hizmetlerine erişim konusunda teknolojinin sunduğu imkânları ortaya koydu.

        Muş Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen bu uygulama, sağlık alanında teknolojik dönüşümün ve uzmanlık iş birliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, emeği geçenlere teşekkür etti.

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