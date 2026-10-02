Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Giriş: 02.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ş, belirlenen adreste yakalandı.
B.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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