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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü yabancı turist 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü yabancı turist 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.

        Ürgüp-Ortahisar kara yolunda Furkan T. yönetimindeki 50 ACC 671 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen Çinli turistlerin bulunduğu 34 RCH 680 plakalı otomobil Üçgüzeller mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3'ü yabancı turist 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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