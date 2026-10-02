Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü yabancı turist 5 kişi yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.
Ürgüp-Ortahisar kara yolunda Furkan T. yönetimindeki 50 ACC 671 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen Çinli turistlerin bulunduğu 34 RCH 680 plakalı otomobil Üçgüzeller mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3'ü yabancı turist 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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