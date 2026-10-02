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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir'de STK temsilcileri ile buluştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir'de STK temsilcileri ile buluştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hepimizin ismi ayrı ayrı, hepimizi Allah farklı yarattı ama milli ve manevi konularda hepimiz yek vücut olmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir'de STK temsilcileri ile buluştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hepimizin ismi ayrı ayrı, hepimizi Allah farklı yarattı ama milli ve manevi konularda hepimiz yek vücut olmalıyız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi Konferans Salonu'nda kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuzeyinde savaşın, güneyinde sıcak çatışmaların sürdüğünü belirtti.

        Tüm bunların yanında Türkiye'nin güven adası konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Kuzeyimizde bir hafta on günde biter mi dediğimiz savaş beş yılı geçti. Güneyimizde Orta Doğu'ya baktığınız zaman hem sıcak çatışmalar hem de çok ciddi riskler var. Bütün bunların ortasında gerçekten güven adası bir Türkiye var. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. Sadece bölgedeki insanlar değil, dünyadaki insanlar onun ne diyeceğine bakıyor. Ona göre herkes kendini konumlandırmaya çalışıyor. Bu da bizim için kıymetlidir. Allah'ın izniyle biz bütün kötü niyetlere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bunun için de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iç safları birleştireceğiz, birlik beraberlik içinde olacağız. Elbette farklı düşüncelerimiz olacaktır. Hepimizin ismi ayrı ayrı, hepimizi Allah farklı yarattı ama milli ve manevi konularda hepimiz yek vücut olmalıyız."

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        Nevşehir'in Anadolu'nun kadim kentlerinden, ülkenin önemli kültürel merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, AK Parti iktidarı döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Bakan Uraloğlu, Nevşehir'in çevresindeki bütün şehirlere duble yollarla bağlandığını, kentin önemli beklentilerinden çevre yolunun yapımı için çalışmalara başlanıldığını belirterek, "Kamulaştırma noktasında belediyelerimizle işbirliği yapıyoruz. İnşallah çok fazla uzamadan çevre yolunu Nevşehir'imize kazandırmış olacağız. Önümüzdeki günlerde havalimanındaki çalışmaların da bitmesiyle hem havalimanının açılışını hem de çevre yolunun temel atma işlemini yapacağız. Bu yatırımlar Nevşehir'imize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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        Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. Toplantıdan önce Nevşehir Belediyesini ziyaret eden Uraloğlu, burada Belediye Başkanı Rasim Arı, eşi Melek Arı ve yöneticilerce karşılandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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