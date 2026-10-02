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        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü DEAŞ'ı meşru gösterecek paylaşımlar yapan Suriye uyruklu E.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.M'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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