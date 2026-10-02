Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü DEAŞ'ı meşru gösterecek paylaşımlar yapan Suriye uyruklu E.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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