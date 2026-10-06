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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

        Nevşehir-Aksaray kara yolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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