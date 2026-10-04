Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, 518,32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 300 lira ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, A.T, S.A. ve Z.Ç. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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