Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, A.T, S.A. ve Z.Ç. yakalandı.

        Operasyonda, 518,32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 300 lira ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü yabancı turist 5 kişi yara...
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü yabancı turist 5 kişi yara...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir'de STK temsilcileri ile bulu...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nevşehir'de STK temsilcileri ile bulu...
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı