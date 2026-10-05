Nevşehir'de römorkun devrildiği kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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