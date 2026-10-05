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        Nevşehir'de römorkun devrildiği kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Nevşehir'de römorkun devrildiği kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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