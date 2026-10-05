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        Nevşehir'de kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de, kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Nevşehir'de kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de, kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 135 bin makaron, 60 litre etil alkol, 840 paket bandrolsüz sigara, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ile 38 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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