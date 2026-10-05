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        Nevşehir'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Nevşehir'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Nevşehir'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine jandarma trafik ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri otomobilin sürücüsü H.Ç.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira ceza uyguladı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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